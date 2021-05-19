Жители Иркутской области стали чаще оформлять кредиты наличными Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Российские банки выдали 1,67 миллионов кредитов наличными в апреле 2021 года, это в 2,7 раза больше, чем в прошлом году. Тем временем, Иркутская область попала в тройку лидеров наибольшего роста этого показателя среди регионов. Об этом сообщает интернет-холдинг "Банки.ру".

- Выдачи кредитов наличными в апреле установили абсолютный рекорд в этом сегменте за всю историю российского банковского сектора, - сообщили на официальном сайте, - За первые четыре месяца текущего года россияне получили 5,7 млн кредитов наличными, что на 30% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Среди регионов наибольший рост заинтересованности в займе наличных наблюдается в Татарстане - 43%. Приангарье занимает в рейтинге второе место - 38%, третье - Башкортостан - 37%. Наименьший рост зафиксировали в Санкт-Петербурге - 27% и в Москве – 29%.

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