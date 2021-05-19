На 20 тысяч рублей оштрафуют продавца одежды поддельных брендов

На 20 тысяч оштрафуют продавца одежды поддельных брендов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Продавца одного из рынков Иркутска привлекут к административной ответственности за продажу одежды, копирующей известные спортивные бренды. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевского районного суда Иркутска.

- В ходе проверки одного из павильонов Торгового центра «Китай-Город» установлена реализация товаров с нанесёнными логотипами известных брендов, а именно спортивных курток, спортивных костюмов, спортивных трико, при отсутствии лицензионного договора либо иного соглашения с правообладателем данных товарных знаков, - сообщают в ведомстве.

В суде продавец признала свою вину и объяснила поступок тем, что не знала о запрете на продажу подобного товара. Ранее она такой одеждой не торговала.

У женщины конфисковали продукцию на общую сумму 7 тысяч рублей. Теперь ей придется выплатить штраф 20 тысяч рублей.

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