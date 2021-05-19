Специалисты рассказали в какой валюте лучше хранить сбережения Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Финансисты предупреждают россиян,что хранить сбережения в одной валюте и одном активе нельзя. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на представителя биржи криптовалют Garantex Татьяна Максименко.

- Главная идея — это обширная, грамотная диверсификация, которая отвечает целям инвестора — сохранить или приумножить. Во втором случае следует понять, за какой период времени и на какой риск готов согласиться инвестор (высокая доходность — это всегда высокий риск), - цитируют эксперта на сайте NEWS.ru.

Говоря о хранении сбережений в нескольких валютах, специалисты имеют в виду крупные денежные накопления не меньше 100 долларов. Рекомендуется обращаться к 3-5 мировым валютам сразу, таким как: доллар США, евро, швейцарский франк, фунт стерлингов и китайский юань.

Если инвестор готов к длительному ожиданию и высоким рискам, хранить деньги можно и в криптовалюте, например, в биткоине или эфире. Также на цифровом рынке США существует альтернатива доллару - стейблкоины.

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