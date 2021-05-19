Мечеть построят в Ангарске Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Ангарске ведется строительство мечети. Идея возвести мусульманский храм возникла еще в 2006 году, в 2014 году был выделен земельный участок. Здание построят на средства, пожертвованные жителями Ангарска, Иркутска и других близлежащих городов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ангарска.

- Мы стараемся уделять внимание всем конфессиям. Мусульманское сообщество всегда отличалось сплоченностью. Мы рады оказывать содействие в таком важно деле, как строительство мечети, - отметили в ведомстве.

Всего в городе проживает около 15 тысяч мусульман.

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