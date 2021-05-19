В четырех вузах Иркутска работают мобильные пункты вакцинации от COVID-19

Сделать там прививку могут не только преподаватели и студенты, но и все желающие. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Мобильные пункты вакцинации развернуты в четырех крупнейших вузах города. Первыми начали делать прививку, не отходя от учебных аудиторий, в Иркутском госуниверситете и ИрГУПСе. Уже неделю, с 14 мая, продолжается прививочная кампания в Байкальском государственном университете. Здесь она продлится до 28 мая. А буквально на днях медики с необходимым препаратом появились и в Иркутском политехе.

Что важно, прийти туда и получить защиту от вируса могут все желающие. Как сообщили в минздраве региона, для этого нужно будет оформить пропуск на вахте учебного заведения. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. К слову, организована и выездная работа на предприятиях. Тем достаточно подать заявку.

Кстати, студентов начали прививать уже давно, еще до открытия этих пунктов, в Иркутской городской поликлинике №11 или в больницах по месту жительства.

По данным на утро 19 мая, в Иркутской области первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 234 844 человека, второй компонент получили 167 475 жителей региона. В Приангарье работают 89 прививочных пунктов в 54 муниципальных образованиях.