Заксобрание предложило расширить субсидирование авиамаршрутов в Иркутской области

Депутаты предложили расширить перечень субсидированных межмуниципальных и межрегиональных авиамаршрутов.

Строительство и реконструкцию аэропортов в Иркутской области, увеличение субсидируемых маршрутов рассмотрели на сессии Законодательного Собрания в рамках депутатского часа. Замминистра транспорта региона Ольга Золоторева напомнила, что в Приангарье действуют семь аэропортов – в Усть-Куте, Бодайбо, Киренске, поселках Мама и Ербогачен, и две международных воздушных гавани – в Иркутске и Братске. Функционируют также пять посадочных площадок – в Железногорске-Илимском, Усть-Илимске, Нижнеудинске, селах Казачинское и Хужир.

В Братске началась реконструкция аэропорта. Стоимость проекта - 1,19 млрд рублей. Также будет строиться аэропорт в Бодайбо, на что предусмотрено 1,4 млрд рублей, еще 3 млрд требуется из федерального бюджета, вопрос о выделении этих средств решен. В проект комплексного плана развития вошли еще аэропортовые комплексы в Усть-Куте, Киренске, Иркутске. Планируется включить в этот плат также Ербогачен, а в Усть-Илимске посадочную площадку перевести в другую категорию, чтобы принимать большие самолеты.

Что касается субсидий, в этом году 10 из 13 существующих в Иркутской области авиамаршрутов входят в программу субсидирования. Нет субсидий только по направлениям Братск, Усть-Кут и Бодайбо. Депутаты отметили необходимость субсидирования авиарейсов для жителей северных территорий. Николай Труфанов говорит, что в Бодайбо из 70 тысяч пассажиров местные жители составляют только 10%, необходимо проработать механизм для их поддержки. Депутат Александр Гаськов обратил внимание на необходимость субсидирования рейсов для жителей Братска, а также расширения количества маршрутов. Мэр Усть-Кутского района Сергей Анисимов рассказал, что стоимость билетов в Усть-Кут для многих жителей неподъемна – она варьируется от 6,2 тыс. рублей до 12 тыс. рублей в одну сторону.

Кроме того, депутаты говорят о том, что нужно вводить новые рейсы из Усть-Илимска, в частности в Красноярск. И предложили проанализировать потребность в межмуниципальных и межрегиональных авиаперевозках, и рассмотреть возможность их субсидировании. В итоге сформированы рекомендации, например, по принятию дополнительных мер по развитию малой авиации в Иркутской области, по модернизации аэропортовой инфраструктуры, по реконструкции взлетно-посадочных полос и рулежных дорожек аэродромов Усть-Кута и Киренска, строительству аэропортового комплекса в селе Ербогачен и другие.