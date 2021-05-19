Последний звонок в Иркутске 2021: в администрации города сделали заявление . Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Последний звонок в Иркутске 2021. В последние недели все гадали, как он будет проходить в школах. Не отменят ли его из-за пандемии, как и в прошлом году, когда классы были вынуждены «собираться» на удаленке? И вот накануне стало известно, что торжественные линейки все-таки состоятся. Правда, эпидемиологи предупреждают о том, что надо соблюдать определенные ограничения. Есть разница, где проходит торжество – в помещении или на улице. И родителям, скорее всего, придется обойтись просмотром видеозаписи. Увы.

– Мероприятия на улице будут проводиться без ограничений по количеству присутствующих. Участникам только рекомендовано соблюдать масочный режим, - рассказывает сообщила заместитель начальника департамента образования администрации города Иркутска Ирина Алексеенко.

Четыре школы выбрали другую дату для последнего звонка в Иркутске 2021 года – пятницу, 21 мая. А всего в этом году последние звонки прозвучат для 4223 выпускников 11-ых классов.