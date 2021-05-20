«Слата» открыла 250-ый дискаунтер «ХлебСоль»

Фото: ООО «Маяк»

"Слата" 20 мая открыла в Иркутской области 250-ый магазин сети "ХлебСоль". Находится дискаунтер в Усолье-Сибирском, купить там можно самые нужные товары по доступным ценам. Отметим, что всего в группу компаний "Слата" входит 330 магазинов, в том числе 80 супермаркетов "Слата".

Сеть дискаунтеров "ХлебСоль" быстро развивается с 2014 года. Охват большой: за это время магазины открылись в 47 городах и поселках Приангарья и Забайкалья. Каждый год появляется 50 новых универсамов, а теперь у сети будет еще больше возможностей для роста - с 12 мая компания «Слата» включена в стратегический альянс «Восточный Союз», куда также вошли ритейлеры «Красный Яр» из Красноярского края и дальневосточный «Самбери».

- Мы намерены дальше расти и развиваться в нашем регионе и не только. Союз позволит нам получить максимальный эффект, - подчеркнул исполнительный директор сетей «Слата» и ХлебСоль» Ярослав Шиллер. - Покупатель заметит результаты в виде новых промо активностей, предложений, расширения ассортимента. И, конечно, для нас в приоритете - удержание справедливых цен на рынке.