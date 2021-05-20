Погода в Иркутске: 20 мая в городе до +13 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 20 мая. Синоптики обещают переменную облачность в течение дня и снова осадки – днем пройдет дождь. Об этом сообщают сотрудники Иркутского Гидрометцентра.

- В Иркутске 20 мая дует северо-западный ветер, его скорость 5-10 м/с, - говорят специалисты. – Столбики уличных термометров днем покажут +11…+13.

По данным Яндекса, атмосферное давление в городе нормальное – составляет 711 миллиметров ртутного столба. Погода в Иркутской области 20 мая, по данным метеорологов, снова принесет в регион дожди.

По всей территории Приангарья осадки – где кратковременные, а где и ливни, на севере области и вовсе с мокрым снегом. Порывы ветра до 14 м/с, воздух днем прогреется всего до +9…+14, но если небо затянут облака будет лишь 0…+5.

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