Подозреваемого в хищении 1,5 миллиардов рублей при строительстве ж/д объектов арестовали в Иркутске

Подозреваемый на время расследования будет под арестом. Фото: ВСЛУ МВД России на транспорте

В Иркутской области транспортные полицейские задержали подозреваемого в хищении 1,5 миллиардов рублей при строительстве и реконструкции железнодорожных объектов. Об этом сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ.

Как сообщают следователи, задержан уроженец Сочи, занимавший на момент преступления одну из руководящих должностей. Будучи должностным лицом он подписал акты приемки выполненных работ, которые на самом деле осуществлены не были.

- В период времени с мая 2018 по сентябрь 2019 годов между транспортным предприятием и подрядчиком был заключен договор на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по строительству (реконструкции) объектов в северной части Восточно-Сибирской железной дороги на сумму более двух миллиардов рублей, - рассказали КП-Иркутск сотрудники ВСЛУ МВД РФ на транспорте, которые вместе с УФСБ России по Иркутской области помогают в расследовании. – Документы о том, что все это выполнено были сфальсифицированы. Тем самым транспортному предприятию был причинен ущерб на сумму в почти полтора миллиарда рублей.

Сейчас в отношении уже бывшего руководителя возбуждено сразу несколько уголовных дел – «Служебный подлог» и «Злоупотребление должностными полномочиями». Мужчина на время следствия арестован.

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