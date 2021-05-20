Пожар в поселке Дальний в Иркутской области потушен. Фото: МЧС России

Утром 20 мая пожар в поселке Дальний в Иркутской области потушен. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Приангарью.

- В 06.25 открытое горение было полностью ликвидировано на площади 4200 квадратных метров, - сообщили специалисты. - В настоящее время производится проливка и разборка строительных конструкций.

Напомним, о том, что в регионе поселок Дальний стал зоной бедствия, стало известно накануне - 19 мая. Вертолета Ми-8 к месту пожара забрасывали на вертолетах, вылетел самолет БЕ-200ЧС Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС России, сбросив на горящие дома тонны воды.

По последним данным сгорело 28 зданий, но часть из них уже были не жилые – многие уехали из поселка после крупного пожара в 2014 году. Сейчас без крыши над головой осталось 9 семей. Остановить распространение огня удалось к девяти вечера, а потушить пламя полностью утром 20 мая.

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