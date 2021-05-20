Евровидение 2021, Татьяна Проценко, отключение воды: что искали иркутяне в Сети Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Рекорд по частоте запросов в Сети за минувшие сутки у жителей Иркутской области достается вокальному конкурсу Евровидение 2021. Такой ажиотаж вызван тем, что участница от России – певица Манижа – вышла в финал. В субботу в Нидерландах за первое место ей предстоит бороться с вокалистами из 26 стран.

Еще одна новость, которая, по всей видимости, поразила сибиряков в самое сердце – это смерть актрисы Татьяны Проценко. Об этом сообщает Яндекс – тысячи человек накануне искали информацию о ней. Артистке, сыгравшей Мальвину в «Приключениях Буратино» было всего 53 года. Как стало известно «Комсомолке», последнее время Татьяна Анатольевна боролось с онкологическим заболеванием. Рак 4 степени ей диагностировали в 2018 году.

Третьим по популярности вопросом в Сети стало отключение горячей воды в Иркутске. Даты и адреса, где в ближайшее время подача ГВС прекратиться – смотрите здесь.

Также иркутяне интересовались курсом биткоина, фильмом «Форсаж 9».

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