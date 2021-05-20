Запрет продажи алкоголя в дни последнего звонка объявлен в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Запрет продажи алкоголя в дни последнего звонка объявлен в Иркутске. Об этом сообщает Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области.

- В Иркутске даты проведения Последнего звонка уже определены – это 21 и 22 мая, - отмечают специалисты. – В связи с этим в эти дни в областном центре запрещается розничная продажа алкогольной продукции с 8-00 до 23-00 часов.

Исключения, конечно, есть. Спиртосодержащая продукция может быть реализована при оказании услуг общественного питания – то есть в кафе или ресторане. Тех же, кто нарушит данное постановление, ждут административные протоколы и штрафы: должностные лица должны будут выплатить от 20 до 40 тысяч рублей, юридические – от 100 до 300 тысяч рублей.

Стоит отметить, что запрет продажи алкоголя в дни последнего звонка будет действовать не только в Иркутске, но и по всей области. В большинство районов и городов последние звонки пройдут также 21 или 22 мая, а где-то, например, в Аларском районе праздники для выпускников будут проводить три дня – с 20 по 22 мая. В отдельных населенных пунктах Катангского, Качугского, Жигаловского районов запрет на продажу алкоголя будет действовать и 19 мая. Еще в ряде территорий последние звонки пройдут 24, 25 и даже 28-29 мая.

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