Восемь человек скончались от коронавируса в Иркутской области за сутки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

115 случаев заражения COVID-19 подтвердились в Иркутской области за сутки, за это же время скончались еще восемь человек. Об этом сообщает оперативный штаб по коронавирусу Приангарья.

- Таким образом, общее число инфицированных за время пандемии COVID-19 в Приангарье составило на 20 мая 68 740, - говорят специалисты. – Вылечить за этот срок удалось 66 724 зараженных, за сутки отрицательные результаты тестов на коронавирус получили 138 из них.

В больницах региона сейчас находятся 1130 пациентов с COVID-19. Увы, сегодня стало известно о смерти еще восьми человек от новой коронавирусной инфекции. Всего в Приангарье коронавирус унес жизни 2504 человек, еще 275 зараженных COVID-19 умерли от иных тяжелых болезней.

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