Северный коэффициент теперь учтут при начислении выплат в Иркутской области

Приняты поправки в областные законы, позволяющие учитывать северный коэффициент при начислении социальных выплат.

Жители севера Иркутской области будут получать социальные выплаты с учетом северного коэффициента, а не исходя из величины прожиточного минимума в целом по региону. Соответствующие поправки приняты в областные законы на сессии Законодательного Собрания 19 мая.

Законопроекты разработаны группой депутатов и направлены на соблюдение принципа социальной справедливости и повышение адресности при получении мер социальной поддержки.

Александр Гаськов, председатель комитета по здравоохранению и социальной защите, уточнил, что текущим законодательством в качестве критерия нуждаемости учитывается среднедушевой доход, не превышающий величину прожиточного минимума в целом по Иркутской области в расчете на душу населения. Законопроектами предлагается определять размер соц выплат с учетом прожиточного минимума для граждан, проживающих в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним. В 2021 году эта величина составляет 14 913 рублей, и превышает средний показатель на 21,81%.

Изменения коснутся пособий на детей, ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения, усыновления (удочерения) третьего или последующих детей, ежегодной денежной выплаты в рамках областного материнского капитала, а также расчета компенсации стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря.