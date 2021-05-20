Мотоциклиста арестовали за отказ от медицинского освидетельствования в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Административным арестом закончились покатушки на мотоцикле для 37-летнего жителя Тулуна. Инспекторы ГИБДД заметили его, когда он ехал по району без мотошлема. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Когда мужчину остановили, у него имелись явные признаки алкогольного опьянения, - отмечают в полиции. – Но от прохождения процедуры медицинского освидетельствования отказался.

Во время проверки стало известно, что нетрезвое состояние, отсутствие защитной экипировки это не все нарушения мотоциклиста. Оказалось, что транспортное средство не зарегистрировано, а мужчина никогда не получал водительского удостоверения.

Было составлено несколько административных протоколов по статьям «Управление мотоциклом без мотошлема», «Невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортным средством, законного требования о прохождении медицинского освидетельствования».

При рассмотрении дел в Тулунском мировом суде его сотрудники решили, что полезным для мужчины будет наказание в виде ареста на 10 суток.

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