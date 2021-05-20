Полмиллиона цветов высадят в городские клумбы Иркутска

Более полумиллиона цветов высадят в иркутские клумбы Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Более полумиллиона различных цветов высадят городские клумбы, цветники и вазоны в Иркутске. Об этом сообщает МКУ Иркутска "Городская среда".

Накануне специалисты в Горзеленхозе проверили рассаду, которую будут высаживать согласно проекту озеленения.

- В настоящее время цветочная рассада в теплицах имеет здоровый вид, выглядит свежей и чистой. Все цветы укоренились, стебли и листовой аппарат развиваются симметрично, - отметили специалисты.

Рассада полностью готова к тому, чтобы стать украшением городских улиц и парков. Украшать городские пространства начнут с 24 мая.

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