Мошенники все чаще представляются полицейскими, когда звонят иркутянам Фото: Евгения ГУСЕВА

В Иркутске увеличилось количество мошенничеств, во время которых по телефону с пострадавшими связываются не только лжесотрудники банка, но и якобы полицейские. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Более 2 миллионов 300 тысяч рублей за неделю перевели 7 жителей областного центра мошенникам, которые представлялись потерпевшим сотрудниками правоохранительных органов, а также работниками крупнейших банков, - отмечают полицейские.

При этом распознать обман не так просто. Аферисты, используя современные технологии подмены номера, звонят якобы из дежурных частей, от имени должностных лиц (сведения эти есть на официальных сайтах правоохранительных ведомств). При этом лжеполицейские просят выполнять все требования лжебанкиров.

Так, накануне 57-летняя женщина перевела 300 000 рублей после звонка «банкира» и сотрудником «управления экономической безопасности», а 36-летний мужчина «отдал» мошенникам 700 000 рублей, после звонка с номера, который совпадал с номером телефона отделения полиции - аферисты подменили его при помощи специальной программы.

Помните, если вам позвонили и озвучили необходимость перевести средства на безопасные счета, оформить кредит, «зеркальный» кредит – единственно верным решением будет прервать разговор и самостоятельно позвонить в банк по номеру телефона, указанному на банковской карте.

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