70 тысяч кубов надшламовых вод намерены очистить в Байкальске

Игорь Кобзев и Светлана Радионова осмотрели промплощадку Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.

Глава Иркутской области Игорь Кобзев и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова, которая приехала в регион с рабочим визитом, осмотрели промплощадку Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и обсудили возможности, как убрать отходы и восстановить почву на месте, где они хранились.

- До 1 октября необходимо очистить 70 тыс. кубометров надшламовых вод. Мы заинтересованы в том, чтобы и надзорные органы, и общественность были включены в такую позитивную повестку, - сказал Игорь Кобзев.

План действий, предложенный правительством, анализируют ученые Российской академии наук. Проект рекультивации разработают в этом году, он пройдет общественные обсуждения.

Есть и еще одна острая проблема - карты-накопители могут переполниться из-за того, что в горах много снега и во время таяния поднимаются подземные воды. Чтобы снизить уровень надшламовой воды, к 1 июня на площадке смонтируют локальные очистные сооружения.

- Компании-подрядчику нужно ускорить работу. После того, как технологическая цепочка будет собрана, сотрудники Росприроднадзора проверят ее на соответствие заявленной схеме, - отметила Светлана Радионова. - Вопрос нужно решать быстро.

Глава региона напомнил, что, согласно поручению президента России Владимира Путина, отходы БЦБК нужно полностью ликвидировать до 2024 года.

- Госкорпорация Росатом включилась в этот процесс, - сказал Игорь Кобзев. - Параллельно нужно заниматься развитием Байкальска. Важно обеспечить жителей города теплом и бесперебойным горячим водоснабжением.