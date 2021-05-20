Жительница Усть-Кута заплатила мошенникам 3 миллиона рублей за снятие порчи Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Несколько месяцев 68-летняя пенсионерка из Усть-Кута перечисляла деньги мошенникам за магические услуги. По предварительным данным, аферисты обогатились за счет доверчивой пенсионерки на 3 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- На днях в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Усть-Кутский» обратилась женщина, сообщившая о том, что с февраля по май оплачивала неизвестным лицам услуги по проведению сеансов магии, для того чтобы снять порчу с сына и осчастливить будущие поколения семьи, - сообщили в ведомстве.

Женщина рассказала полицейским, что увидела по телевизору передачу, где некая Амина демонстрировала экстрасенсорные способности. Пенсионерка позвонила по указанному на экране номеру, чтобы задать интересующие ее вопросы. Собеседник рассказал женщине, что на нее и ее сына наложено проклятье. Мужчина пообещал помочь исправить ситуацию при условии, что пенсионерка сохранит все в секрете, иначе ее родные умрут.

Эзотерик заявил, что для магических обрядов потребуется различная атрибутика, которая стоит 18 тысяч рублей. С каждым последующим звонком цены за услуги экстрасенсов увеличивались. Женщина оплачивала молебны, свечи, заряженную воду, подключение к решению проблемы монахов. Аферист настолько втерся в доверие женщины, что называл ее родной и обещал приехать в гости.

Так женщина отправила магам все свои накопления. Знакомые перестали одалживать ей деньги, и она решила обратиться за кредитом в банк. В залог потерпевшая оформила квартиру. В полицию пенсионерка обратилась только после того, как поняла, что платить экстрасенсам больше нечем.

Полиция разыскивает лжеэкстрасенсов.

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