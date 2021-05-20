Прокуратура потребовала устранить попадание сточных вод в Усть-Илимское водохранилище. Фото: Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура

Усть-Илимская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку и выявила, что очистные сооружения в трех населенных пунктах Усть-Илимского и Нижнеилимского района работают с серьезными нарушениями. Ненадлежащая очистка сточных вод проводилась на объектах в городе Железногорск-Илимский и в поселках Радищев и Тубинский. Об этом сообщила Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.

- С данных объектов водоотведения стоки попадают в Усть-Илимское водохранилище, что накладывает на организации их эксплуатирующие дополнительную ответственность, так как водохранилище является объектом питьевого водоснабжения Усть-Илимска, численность населения которого составляет свыше 80 000 человек, - сообщили в ведомстве.

На предприятиях отсутствовала надлежащая система утилизации отходов. Сотрудниками не производился контроль за влиянием работы очистных сооружений на окружающую среду.

Природоохранный прокурор обратился в суд с требованиями привести работу предприятий в соответствие с законом. Решениями Усть-Илимского городского суда и Нижнеилимского районного суда иски прокурора удовлетворены.

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