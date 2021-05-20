Дискаунтер в Иркутской области оштрафуют за продажу семян без документов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Инспекторы межрегионального Россельхознадзора провели проверку работы 11 гипермаркетов оптово-розничной сети магазинов в Иркутской области. Дискаунтеры, где прошли выездные рейды, находились в Иркутске, Братске, Ангарске, Усолье-Сибирском, Зиме, Байкальске, Усть-Орде, Заларях и Хомутово. Специалистами ведомства были выявлены нарушения правил торговли семенами и саженцами. Организации грозит штраф.

Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

- Всего проконтролировано 295 партий семян: более 85 тысяч упаковок овощных и цветочных культур, 7000 саженцев плодово-ягодных и цветочных культур, в том числе 800 кг лука-севка и семян горчицы, - сообщили в ведомстве, - инспекторами выявлены нарушения статьи «О семеноводстве» и порядка реализации и транспортировки партий семян сельскохозяйственных растений.

Торговая сеть реализовывала различные семена и саженцы без документов, подтверждающих сорт растений, номер партии и категории товара. 400 килограммов лука-севка также хранились без необходимой маркировки.

Организация привлечена к административной ответственности. Общая сумма штрафа составила 16 тысяч рублей. Если в установленный срок предприятие не предоставит подтверждающих качество документов, весь товар подлежит изъятию и дальнейшей утилизации.