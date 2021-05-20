Больше 2,5 миллионов рублей перечислил аферистам пилот из Братска Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Полиция Братска проводит проверку по заявлению местного жителя, которого неизвестные убедили перевести крупную сумму. Мужчина потерял больше 2,5 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Мужчина рассказал полицейским, что 17 мая ему на сотовый телефон позвонил якобы сотрудник банка. Как сообщил звонивший, злоумышленники пытаются оформить кредит. Менеджер также посоветовал для предотвращения мошеннических действий оформить другой кредит, а деньги перевести на безопасный счет. "Банковский работник" заверил братчанина, что все денежные средства будут возмещены, - рассказали в ведомстве.

Мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. Он перечислил на счета аферистов сумму в размере 2 630 000 рублей. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Накануне мошенники похитили у жителей Приангарья около 4 миллионов рублей за сутки.

Сотрудники полиции призывают граждан к бдительности.

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