54 металлических гаража снесут в Правобережном округе Иркутска. Фото: Администрация Иркутска

54 металлических гаража и контейнера демонтируют на территории Правобережного округа в Иркутске. Работы выполнят в рамках муниципального контракта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации областного центра.

– Выявление таких объектов осуществляется в рамках мониторинга территории округа, а также по обращениям граждан и юридических лиц. В большинстве случаев снос металлических гаражей осуществляется на территории, планируемой к благоустройству, а также в охранной зоне инженерных сетей, – уточнили в ведомстве.

Всего на территории округа обнаружено 100 таких объектов. 46 из них снесут в 2022 году, если это добровольно не сделают сами владельцы. В дальнейшем деньги, которые были выделены на это из городского бюджета, будут взысканы с собственников в судебном порядке.

Самовольное строительство мелких дворовых построек, в том числе гаражей, оград и т.п., на придомовой территории общего пользования в Иркутске запрещено. Нарушителям требования предусмотрен штраф от 1 до 5 тысяч рублей.

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