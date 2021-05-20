В аэропорту Иркутска у двух пассажиров изъяли семена растения-паразита Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В международном аэропорту Иркутска у двух пассажиров были изъяты семена опасного паразитического растения - повилики, их обнаружили в пакетах с зирой. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

- В ручной клади пассажиры, прибывших из Республики Таджикистан и Узбекистан, перевозили семена зиры (кумина) в количестве 200 граммов. При осуществлении экспертизы в образцах обнаружены семена сорного карантинного растения повилики. Подкарантинный груз изъят и уничтожен, - сообщили в ведомстве.

Как сообщили специалисты, повилика является паразитом. Не имея листьев и корней, она присасывается к другим растениям и питается их соком. В случае попадании повилики на сельскохозяйственные посевы, она убивает урожай и может повлиять на его качество, так как является переносчиком заболеваний. Также это растение ядовито для домашнего скота.

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