Двое подростков пострадали при столкновении мотоцикла с "Волгой" в Тайшетском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах ДТП, произошедшего в поселке Юрты Тайшетского района. При столкновении мотоцикла "Альфа" и автомобиля "ГАЗ" двое подростков получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД Иркутской области.

- В результате дорожного происшествия пострадали и были госпитализированы в медицинское учреждение 15-летний водитель и 13-летний пассажир двухколесного транспортного средства. В момент ДТП дети передвигались без мотошлемов, - сообщили в ведомстве.

Родителей подростков могут привлечь к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Также решается вопрос о постановки мальчиков на профилактический учет.

Полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего

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