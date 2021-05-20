Ангарский ХК «Ермак» подписал контракт с экс-игроком молодежной сборной России. Фото: Татьяна ГЛЮК

Руководство ангарского «Ермака» продолжает укреплять состав к следующему сезону. На днях ряды «оранжевых» пополнил экс-игрок молодежной сборной России 22-летний защитний Савелий Ольшанский. В 2019 году Савелий играл на национальную команду на молодежном чемпионате мира, который проходил в канадском Ванкувере. Тогда наша сборная завоевала бронзовые медали.

- Помимо Савелия Ольшанского, состав команды пополнили нападающие Демид Лучников и Айрат Замалиев, - сообщили в пресс-службе «Ермака». - Замалиев последние годы провел в «Звезде», Ольшанский несколько сезонов защищал цвета «Зауралья», а сезон 2020-21 провел в «Челмете». Лучников в разные годы играл в составе «Россоши», и украинского ХК «Волки».

Добавим, что в мае этого года воспитанник ангарской хоккейной школы Владимир Грудинин стал серебряным призером юношеского чемпионата мира. Еще один ангарский хоккеист Дмитрий Воронков выступит на взрослом чемпионате мира 2021, который стартует 21 мая в Латвии