Отключение электричества в Иркутске 21 мая 2021: адреса, время возобновления подачи электричества

Отключение электричества в Иркутске 21 мая 2021: адреса, когда дадут свет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение электричества в Иркутске 21 мая 2021 проведут в части зданий в Октябрьском, Правобережном, Свердловском и Ленинском округах. Подача электроэнергии прекратится в домах на срок от 20 минут до 9 часов. Об этом сообщает Иркутская электросетевая компания.

- Просим с пониманием отнестись к необходимости временных ограничений электроснабжения, связанных с проведением плановых работ на электросетях, - говорят специалисты. - Неудобства будут компенсированы повышением надежности электроснабжения на долгосрочную перспективу.

Так, отключение электричества в Иркутске 21 мая 2021 в планах в домах на улицах Пискунова, Партизанская, Красных Мадьяр, Байкальская, Трудовая, Депутатская, Профсоюзная, Терешковой, Мамина-Сибиряка, Колхозная, Ломоносова и других. Также «света» не будет в поселке Западный, селе Максимовщина и в ряде СНТ в Правобережном округе – таких как Заря, Радист, Ручеек, Белочка, Маяк, Багульник и так далее.

Отключение электричества в Иркутске 21 мая 2021: адреса

Отключение электричества в Иркутске 21 мая 2021: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение электричества в Иркутске 21 мая 2021: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение электричества в Иркутске 21 мая 2021: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение электричества в Иркутске 21 мая 2021: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение электричества в Иркутске 21 мая 2021: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение электричества в Иркутске 21 мая 2021: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение электричества в Иркутске 21 мая 2021: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение электричества в Иркутске 21 мая 2021: адреса. Фото: ИЭСК

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