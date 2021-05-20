МЧС предупреждает о заморозках и сильном ветре в Иркутской области 21 мая Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

21 мая в западных и северо-западных районах Приангарья ожидаются заморозки до 0…-5 градусов. О неблагоприятных метеорологических явлениях жителей региона предупреждают сотрудники МЧС России по Иркутской области.

- Также 21 мая местами в южных территориях, а также в Нижнеудинском, Тулунском районах и горах Восточного Саяна по прогнозу Иркутского УГМС – сильные осадки, - отмечают спасатели. – Кроме того, утром и днем в пятницу по области вероятны порывы ветра до 15-18 м/с.

В региональном МЧС также отмечают, что заморозки только 21 мая не ограничатся. 22 и 23 числа понижение температуры до 0…-5 градусов будет в западных, северо-западных и центральных районах Иркутской области.

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