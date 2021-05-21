Погода в Иркутске: 21 мая в городе пройдет дождь Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 21 мая ожидается с переменной облачностью, вероятность осадков сегодня, по данным Гидрометцентра России, 61%.

- Ветер в областном центре дует со скоростью 4 м/с, - отмечают синоптики. – По прогнозу выпадет 1,2 миллиметров осадков.

Воздух днем в городе прогреется до +11 градусов. Атмосферное давление 21 числа в столице Приангарья в норме – составляет 716 миллиметров ртутного столба. По данным Яндекса, скорость воздушных потоков в Иркутске временами может увеличиваться до 13 м/с – порывами.

Стоит отметить, что самое холодное 21 мая было в 1978 году, тогда столбики уличных термометров показывали -7 градусов, а самым теплым этот день отмечен в 1961, тогда было +29.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08