Состояние ФАПов оценили депутаты ЗС в Тулунском районе

Депутаты Заксобрания оценили состояние ФАПов в селах Тулунского района.

Состояние фельдшерско-акушерских пунктов в Тулунском районе оценили депутаты Законодательного Собрания Иркутской области. Так, в селе Гадалей ФАП стоимостью 11 млн рублей построили в 2018 году. Однако парламентарии обратили внимание на низкое качество строительства и отсутствие коммунальной инфраструктуры.

В новом ФАПе нет воды, она привозная, отсутствует центральное отопление, не оснащен оргтехникой, процедурный кабинет находится в одном помещении с прививочным.

- Недопустима ситуация, когда по сути новый ФАП уже требует серьезных изменений и не соответствует современным нормам, - сказал председатель комитета по здравоохранению и социальной защите ЗС Александр Гаськов.

Еще одна серьезная проблема касается нехватки кадров, как отметили депутаты. В Гадалее работает один медик на все село и еще четыре деревни.

Нет фельдшера и в деревне Афанасьева. ФАПа там пока нет. Кирпичное здание, где раньше располагался пункт, закрыто. Необходимо решить, строить ли новое здание или отремонтировать это. Кроме того, для признания аварийными требуется провести обследования ФАПов в Бадаре и Перфилово. Решение вопросов по этим объектам депутаты оставили на контроле.

Парламентарии выразили уверенность, что такая выездная работа профильного комитета, когда депутаты сами могут оценить состояние ФАПов, даст положительный результат. В рабочей поездке приняли участие председатель комитета Александр Гаськов, члены комитета Артем Лобков, Сергей Бренюк, Светлана Шевченко, а также депутат Денис Шершнев, представляющий в областном парламенте Тулун и Тулунский район.