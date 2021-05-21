Таксист из Иркутска похитил у пенсионерки последние деньги Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Практически все деньги, что были на счету потеряла 68-летняя пенсионерка из Иркутска после того, как проехалась в такси до рынка. Во время поездки водитель предложил пожилой женщине начислить бонусы за поездки. Для этого он попросил дать ему сотовый телефон и банковскую кату. Получив гаджет, он списал со счета клиентки 20 тысяч рублей и вернул телефон. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Позже иркутянка заметила, что все банковские смс-сообщения стерты из памяти ее телефона и обратилась в банк за выпиской, - сообщили в ведомстве. - Оказалось, что со счета женщины, пенсия которой составляет 14 тысяч рублей, исчезли все деньги.

Выйти на след таксиста оставалось делом техники. Им оказался 30-летний ранее судимый за такое же преступление иркутянин. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Полицейские еще раз призывают иркутян не передавать свои телефоны, к которым привязаны банковские карты, незнакомым людям