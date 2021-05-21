Сибиряк из-за развода убивший жену и тестя, осужден на 18 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Трагедией закончился развод в одной из семей из села Оса Иркутской области. В феврале 2020 года Марина Устинова (имя и фамилия изменены, прим. Ред.), устав от постоянных пьянок 55-летнего супруга, с которым она воспитывала двух детей, решила с ним расстаться. Еще бы, ведь муж, напившись, устраивал скандалы, а однажды даже избил Марину.

Узнав о приближающемся расставании, Игорь (имя изменено) пытался уговорить жену не уходить от него. Но в один из дней, Марина сама поехала в ЗАГС и расторгла брак. Сообщила об этом она Игорю по телефону, как раз в тот момент, когда он собирался с ней помириться.

- Я не хочу больше жить с тобой, - сказала в трубку Марина. – К тому же мой отец тоже против нашего брака.

Услышав это, Игорь посчитал, что тесть виновен в распаде его семьи. Игорь решил его убить, а заодно и уже бывшую супругу. В тот же вечер, он взял свое гладкоствольное ружье, зарядил его и стал поджидать жену. Увидев ее проезжающую машину, он сел в свой автомобиль и устроил за Мариной погоню. Когда она остановилась, Игорь подошел с ружьем к стеклу водительской двери и хладнокровно выстрелил в жену. Марина скончалась через несколько секунд.

После этого, Игорь поехал к дому своего тестя. Зайдя в прихожую и увидев отца жены, он дважды выстрелил ему в голову. Мужчина также скончался на месте. Задержали Игоря по горячим следам. Против него было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц». Следствие шло больше года. И вот состоялся приговор.

- Мужчина приговорен к 18 годам лишения свободы, - сообщили в пресс-службе Иркутского областного суда.

Добавим, что отбывать наказание Игорь будет в колонии строгого режима.