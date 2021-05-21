Детский сад в Иркутской области оштрафуют за массовое отравление детей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Массовое отравление 44 детей произошло в детском саду села Ербогачен Катангского района. У воспитанников выявили острую кишечную инфекцию - сальмонеллез.

Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

- При эпидемиологическом расследовании установлено, что партия замороженной курицы 30 килограммов поступила в детский сад на основании товарно-транспортной накладной и копии декларации соответствия. Отсутствовали дата изготовления и записи в бракеражном журнале сырой продукции. На пищеблоке детского сада из куриной грудки были изготовлены котлеты, ставшие причиной отравления, - сообщили в ведомстве.

Возбуждены административные дела о нарушении санитарных правил перевозки, переработки и хранения мясных продуктов, а также о причинении вреда жизни или здоровью граждан. Учреждению назначены штрафы в размере 10 тыс. и 300 тысяч рублей соответственно.

Сотрудник детского сада попросил суд о смягчении наказания и снижении суммы штрафа.

Катангский суд частично удовлетворил запрос и в два раза уменьшил размер штрафа по второму административному делу. Представительство детского сада выплатит 160 тысяч рублей.

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