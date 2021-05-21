Штрафов на 96 тысяч рублей выписали иркутянам за парковку на газонах с начала года

96 тысяч рублей штрафов выписали иркутянам за парковку на газонах с начала года Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С начала года в Иркутске составлено 130 протоколов за парковку на газонах и детских площадках. Также к административной ответственности привлекли водителей, которые не отогнали вышедшие из строя автомобили на территорию специализированных площадок.

За этот же период наложено штрафов на сумму 96 тысяч рублей. Об этом сообщили в комитете Октябрьского округа администрации областного центра.

– Подобные факты выявляются в ходе регулярного мониторинга состояния территории округа, а также по сообщениям неравнодушных жителей, которые присылают фотографии с незаконной стоянкой на электронную почту ведомства. Напомню, что к сообщению необходимо приложить фото с четким изображением номеров автомобилей, привязкой к местности, указать дату и время нарушения. Также необходимы контактные данные заявителя, – рассказали в администрации.

Нарушение правил парковки подразумевает предупреждение водителя или наложения штрафа в размере от одной до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от пяти до тринадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти до пятидесяти пяти тысяч рублей.

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