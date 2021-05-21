Высаженные неделю назад кусты можжевельника украли в Иркутске. Фото: МКУ Иркутска "Безопасный город"

Кусты можжевельника украли неизвестные на пересечении улиц Новаторов, Сибирских Партизан и Макаренко. На месте, где недавно высадили растения, остались лишь таблички и разрытая земля. Об этом сообщили в официальном аккаунте "Инстаграм" МКУ Иркутска "Городская среда".

- Совсем недавно мы рассказали об акциях по посадке саженцев на озелененных территориях города. К сожалению, мы сразу столкнулись с их кражей, - рассказали представители организации, - На территории пересечения улиц высаженный можжевельник не просидел и недели.

Также сотрудники учреждения просят иркутян быть бдительными.

Акции озеленения областного центра проходят с 14 по 22 мая во всех районах города. Вскоре саженцы высадят в Лисихинском парке и на пересечении улиц Тимирязева и Карла Либкнехта.

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