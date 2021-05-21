Автомобилист из Нижнего Новгорода через суд доказал, что его несправедливо оштрафовали и лишили прав за "пьяную" езду в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В прокуратуру Иркутской области обратился житель Нижнего Новгорода, который пытался доказать, что на территории Приангарья его незаконно лишили водительских прав и обязали выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Дело в том, что регион он не посещал. По заявлению была проведена проверка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

- Установлено, что в ноябре 2018 года в Иркутске неизвестный мужчина, управлявший автомобилем «Тойота Калдина», был остановлен сотрудниками ГИБДД. Не выполнив законные требования стражей порядка о прохождении медицинского освидетельствования при наличии признака опьянения, мужчина сообщил им анкетные данные жителя Нижнего Новгорода и предъявил водительское удостоверение на имя последнего, - сообщили в ведомстве.

Материалы регионального ГИБДД рассмотрел мировой суд и вынес решение о назначении жителю Нижнего Новгорода штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на 1,5 года.

Как выяснилось позже, в это время мужчина находился на рабочем месте на закрытом пропускном объекте в Нижегородской области. В связи с этим заместителем прокурора области на судебное постановление принесен протест в кассационном порядке. Требование прокуратуры было удовлетворено, и производство по делу прекратилось за отсутствием правонарушения.

С невиновного мужчины сняты все ограничения.