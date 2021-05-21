30 нарушений правил перевозки детей выявили в Иркутске с 18 по 21 мая. Фото: ГИБДД МУ МВД "Иркутское"

Госавтоинспекция Иркутска провела скрытые проверки водителей осуществляющих перевозки детей в областном центре и пригороде. Рейды прошли с 18 по 21 мая. Об этом пресс-служба ГИБДД МУ МВД "Иркутское" сообщила в официальном аккаунте.

- В рамках проводимой операции особое внимание автоинспекторов обращено на работу предприятий организаций выполняющих перевозки детей. Пресечение и предупреждение нарушений в данной сфере является залогом в обеспечении детской безопасности. От соблюдения водительским составом ПДД РФ, до технического состояния самих автобусов проверяется государственными инспекторами технического надзора ГИБДД, - рассказали в ведомстве.

За 4 дня сотрудниками ГИБДД было проведено более десятка скрытых проверок. В результате составлено около 30 административных протоколов в отношении водителей за различные нарушения.

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