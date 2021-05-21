Фестиваль "Территория.Иркутск": программа на 22 и 23 мая

Кадр со спектакля "Я нанял убийцу", состоявшегося в рамках фестиваля "Территория.Иркутск". Фото: предоставлено золотодобывающей компанией "Полюс".

На фестиваль "Территория.Иркутск" в областном центре - настоящий аншлаг. Более 3,5 тысяч жителей и гостей города уже побывали на спектаклях, читках, выставке и киносеансах, организованных в рамках крупного культурного события. И мероприятия продолжаются!

Так, вечер пятницы иркутяне могут провести в театре "Новая Драма", насладившись читкой пьесы "Исчезнувший велосипедист" или в кинотеатре New Cinema на кинопоказе спектакля "Электра/Орест" французского театра "Комеди Франсез". Оба мероприятия начнутся в 20 часов.

- 22 мая в 12 и 15 часов на сцене театра "Новая Драма" состоится спектакль теней "Сказка, которая не была написана" московского театра "Трикстер", - рассказала в эфире программы "Картина недели" на радио "Комсомольская правда" в Иркутске (91.5 FM) директор по связям с общественностью золотодобывающей компании "Полюс" Виктория Васильева. - Если возникли сложности с покупкой билетов онлайн, можно просто прийти в театр с ребенком (возрастная категория - 6+) и вам подберут места. Постановка очень интересная, дети будут в восторге! В воскресенье в 12 часов приходите туда же на мастер-класс - ребята смогут сами сделать фигурки и показать родителям мини-спектакль.

Культурная программа на выходные насыщенная и для взрослых. Так, в субботу в 19 часов в Драмтеатре имени Охлопкова состоится спектакль "Танцпол" в исполнении столичного театра "Балет Москва", а в 20 часов - кинопоказ комедийного спектакля "Британика" французского театра "Комеди Франсез" в New Cinema.

А завершится фестиваль "Территория. Иркутск" 23 мая в 18 часов концертом под названием "Год без странствий".

- Под музыку фортепиано известный актер Сергей Чонишвили почитает стихи Данте, а на экране за ним будет показан впечатляющий видеоарт, который создается в режиме "здесь и сейчас", - сообщила Виктория Васильева. - Зрелище обещает быть завораживающим.

Напомним, в столице Приангарья фестиваль современного искусства «Территория. Иркутск» проходит впервые. Это совместный проект Международного фестиваля-школы современного искусства «Территория», Московского музея современного искусства (ММОМА) и крупнейшей российской золотодобывающей компании «Полюс».