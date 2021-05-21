Работами Малевича и Церетели можно полюбоваться в Иркутске до 18 июля

Современный портрет может быть и таким! Фото: предоставлено золотодобывающей компанией "Полюс".

Формально фестиваль современного искусства "Территория.Иркутск" завершится 23 мая. Кстати, в эти выходные у жителей и гостей города еще есть шанс побывать на спектаклях, кинопоказах и концерте в рамках большого культурного события! Но если не удастся сходить на основную программу, то на выставку "Личная история" в Художественном музее успеете наверняка - она продлится до 18 июля.

- Эту потрясающую выставку привез Московский музей современного искусства, создав коллаборацию с иркутской коллекцией. Например, из фондов Художественного музея подняли удивительный портрет Давида Бурлюка, - рассказала в эфире программы "Картина недели" на радио "Комсомольская правда" в Иркутске (91.5 FM) директор по связям с общественностью золотодобывающей компании "Полюс" Виктория Васильева.

На выставке можно увидеть шедевры, созданные такими известными современными художниками, как Казимир Малевич, Зураб Церетели, Юрий Анненков, Александра Экстер и не только. Экспозиция насчитывает около 80 работ - полюбоваться есть, на что. Основная тема - портретный жанр изображение человека в искусстве XX и XXI веков.

Напомним фестиваль современного искусства «Территория. Иркутск» , в столице Приангарья проходит впервые. Это совместный проект Международного фестиваля-школы современного искусства «Территория», Московского музея современного искусства (ММОМА) и крупнейшей в России золотодобывающей компании «Полюс».