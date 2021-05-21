Перевернувшаяся фура перегородила дорогу на выезде из Иркутска Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Серьезная авария произошла вечером, 21 мая на выезде из Иркутска. В районе поворота в поселок Маркова столкнулись сразу три автомобиля. В том числе фура, которая от удара перевернулась и перекрыла одну полосу для движения. Об этом корреспонденту «КП»-«Иркутск» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- По предварительным данным помощь медиков понадобилась лишь водителю фуры, - отметили в ведомстве. – Но от госпитализации он отказался. Сейчас фуру поднимают, чтобы освободить проезжую часть. На месте работает дорожная техника.

Виновника аварии сейчас устанавливают дорожные инспекторы. Автомобилистам, которые собираются ехать в сторону Шелеховского и Слюдянского районов, лучше отказаться от поездок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Три женщины пострадали в ДТП с участием скорой помощи и Mitsubishi Outlander в Братске (Подробности)