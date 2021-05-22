Погода в Иркутске 22 мая: то солнце, то дождь

Погода в Иркутске: будет облачно Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Несмотря на солнечное утро, по данным гидрометцентра России это ненадолго, лучше на всякий случай прихватить с собой зонт: в Иркутске 22 мая будет облачно и временами дождливо. Увы, погода пока не радует.

- Переменная облачность, слабый дождь - вероятность 65%, по прогнозу может выпасть до 1мм, - сообщают синоптики. - Ветер северо-западный со скоростью 5-10 м/с с порывами 15-17м/с.

Днем столбик термометра в столице Приангарья поднимется до +10-13 градусов, ночью же похолодает до +4 градусов. Давление составит 719 миллиметров ртутного столба.

По данным "Яндекс. Погода" сейчас в Иркутске +9 градусов. Днем воздух прогреется до +12 градусов, к 8 часам вечера давление поднимется до 724 миллиметров ртутного столба и начнется дождь, а порывы ветра будут достигать 7,7 м/с.

По области погода тоже не радует: я в западных, северо-западных, центральных и южных районах при прояснении ожидаются заморозки -1,-6°. 22 мая утром и днем местами в центральных, южных и верхнеленских районах ожидается усиление северо-западного ветра 15-18 м/с.

22-24 мая местами в северных районах ожидают высокую (4 класса) и чрезвычайную (5 класса) пожароопасность лесов.

Напомним, как объясняли синоптики накануне, холодный воздух пришел в Иркутскую область с юга и распространится на весь регион, средняя температура до середины следующей недели будет +8 градусов. А в областном центре вплоть до 26 мая обещают дожди и не больше +16 градусов днем, ночью от +4.

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