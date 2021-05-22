Шаманы Иркутска попросят у духов здоровья и благополучия

Молебен "Открытие небесных врат" пройдет 24 мая на берегу Иркута Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Молебен «Открытие небесных врат» начнется в 11:00, сообщают КП-Иркутск в шаманской организации "Байкал". Обряд будут проводить на берегу реки Иркута в районе острова Комсомольский в Жилкино.

- Добраться до места можно на личном транспорте, - рассказывают шаманы. - Или доехать на автобусе №6 до остановки «Мостоотряд», а оттуда прогуляться пешком.

Шаманы попросят духов принять угощение и услышать просьбу прихожан, защитить народ от невзгод и страданий. С собой нужно принести подношения: свежезаваренный чай с молоком, молоко, конфеты, печенья. Частью продуктов угощают божеств, а оставшуюся часть уносят домой и съедают, не проронив ни крошки.

Мероприятие будет проходить в закрытом режиме с соблюдением противоэпидемиологических мер. Участников призывают надеть маски и держаться друг от друга на безопасном расстоянии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Молебен в зуме: верующие всей земли объединились, чтобы помолиться о судьбе Байкала (Подробности)