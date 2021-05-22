Выпускные в детских садах пройдут без родителей в Иркутской области

Выпускные в детских садах Иркутской области пройдут без родителей Фото: Лия МУРАДЬЯН

В детских садах есть традиция провожать в школу выпускников подготовительных групп. Обычно торжество проходит в присутствии родителей, но в этом году праздник пройдет за закрытыми дверями, сообщает правительство Иркутской области. Таково решение санитарно-противоэпидемиологической комиссии.

А вот выпускникам школ разрешили пригласить родных на последние звонки, которые проходят 21 и 22 мая.

- Рекомендуем школам проводить торжества на улице, рассчитывая время по 40-45 минут для каждой параллели и распределить классы так, чтобы можно было соблюсти социальную дистанции, - уточняют в правительстве региона. - Обязательно использование масок.

В Иркутске проследний звонки прозвенят сегодня, 22 мая, а в некоторых районах, например, в Аларском районе, мероприятия будут проходить три дня – с 20 по 22 мая. Еще в ряде территорий последние звонки пройдут 24, 25 и даже 28-29 мая.

Напомним, что в эти дни в Иркутской области запретили розничную продажу алкоголя.

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