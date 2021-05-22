За сутки у 119 человек подтвердили коронавирус в Иркутской области

Коронавирус в Иркутске: 119 новых случаев за день Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Иркутске, 22 мая. В регионе за прошлые сутки COVID-19 подтвердили еще у 119 человек, и общая цифра заразившихся новой инфекцией в Иркутской области составляет 68 972. У 1177 сибиряков заболевание протекает в тяжелой форме - их лечат в больницах.

Обнадеживает то, что количество выздоровевших больше суточного прироста больных - переболели коронавирусом еще 149 человек за день. Не смогли побороть инфекцию и скончались восемь жителей Приангарья. Чтобы не пополнить печальную статистику, помните, что необходимо надевать маски, мыть руки и избегать по возможности мест большого скопления людей.

По сообщению оперативного штаба Приангарья, всего перенесли COVID-19 в регионе и благополучно выздоровели 67016 человек.

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