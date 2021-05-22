Последние звонки будут звенеть до 29 мая в Иркутской области

Последние звонки в Приангарье проходят в присутствии родителей Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

В традиционном формате отмечают окончание учебы школьники Приангарья, сообщает правительство Иркутской области. Последние звонки в регионе начали праздновать уже 19 мая, а последний из звонков проведут 29 мая.

- Окончание школы – важный этап в жизни не только детей, но и их семей, поэтому всех волнует вопрос, смогут ли прийти на праздник родители. Присутствие родителей выпускников разрешено, - поясняет КП министр образования Максим Парфенов. - Для них определят отдельные места с соблюдением социальной дистанции между взрослыми и детьми.

О красивых фото придется забыть - на последних звонках будет действовать масочный режим, как и на любом массовом мероприятии.

Праздники, если погода хорошая, проходят на улице. В тех школах, где все ученики и родители параллельных классов не умещаются на площадке, их делят на группы. Каждой параллели или группе отводят по 40-45 минут на прощанье со школой.

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