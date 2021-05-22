Пьяного поджигателя мусора задержали прямо на месте пожара в Братске

Пьяный братчанин несколько раз поджигал траву на пустыре Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Братске пожарные поймали мужчину, который неоднократно жег сухую траву, сообщает ГУ МЧС России по Иркутской области. Несколько раз с понедельника местные жители вызывали огнеборцев для тушения травы под ЛЭП возле заброшенных построек недалеко от жилого района Энергетика.

Накануне, 21 мая, выехав в очередной раз к месту горения сухой растительности, братские пожарные обнаружили на месте происшествия поджигателя, который не стал отрицать вину. Оказалось, что хулиганил местный житель 1986 года рождения.

- Он признался, что несколько раз в течение недели выпивал и приходил жечь траву и мусор в этом месте, - рассказывает КП главный государственный инспектор по пожарному надзору по городу Братску и Братскому району Владимир Мироманов. - Его передали полиции и теперь он ответит за каждый случай поджога.

Всего за прошедшие сутки в Приангарье зафиксировали 15 случаев горения мусора и сухой травы. 8 протоколов о нарушении противопожарного режима составили инспекторы на владельцев приусадебных участков, которые сжигали у себя мусор.

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