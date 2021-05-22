«Посади дерево – подари планете жизнь»: депутаты ЗС присоединились к акции в Кайском бору

Депутаты Законодательного Собрания приняли участие в экологической акции «Посади дерево – подари планете жизнь».

«Посади дерево – подари планете жизнь». Экологическая акция с таким названием проходит в Иркутске каждый год уже 10 лет и далеко не впервые в ней принимают участие депутаты Законодательного Собрания Иркутской области. Так было и в этот раз. Не смотря на прохладный выходной день, парламентарии приехали в Кайский бор, где высадили около 100 деревьев.

- Депутаты всегда участвуют в акциях по посадке деревьев, мы хотим личным примером мотивировать жителей бережно относиться к природе и родному краю, - сказал председатель Заксобрания региона Александр Ведерников. - Почти три года назад, чтобы улучшить экологическую ситуацию в Иркутске, Ангарске, Шелехове, мы вместе с региональным правительством и отделением ОНФ добились создания «зеленого пояса». Аналогичный «зеленый щит» появился и у Братска. Это действительно масштабные проекты, которые имеют большое социальное и экологическое значение. Наша общая задача - помогать «зеленому щиту» разрастаться, становиться крепче, чтобы наша Иркутская область всегда была цветущей!

Александр Ведерников также поблагодарил организаторов и всех, кто не остался равнодушным, нашел время и внес свой посильный вклад в благое дело - сохранение лесов Приангарья.

Кстати, акция проходит 22 мая в Кайском бору и Ушаковском лесу. Всего добровольцы посадят 4 тыс. саженцев сосны, которые были выкопаны из-под линий электропередач.

В акции участвовали спикер ЗС Александр Ведерников, депутаты Николай Труфанов, Андрей Маслов, Роман Габов, Денис Шершнев, Денис Некипелов, Антон Романов. Вместе с ними деревья высаживали председатель Общественного совета при Законодательном Собрании Алексей Соболь, представители Молодежного парламента при ЗС, участники движения «Волонтеры победы».