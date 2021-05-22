Сибиряка поймали спустя 7 лет и осудили за то, что он помог другу убить вымогателя

Сибиряк получил 6 лет колонии за помощь убийце Фото: Олег ЗОЛОТО

Семь лет потребовалось, чтобы найти соучастника убийства, которое раскрыли по горячим следам, сообщает СУ СК РФ по Иркутской области. Из Железногорска-Илимского Сергей (все имена изменены по этическим соображениям - прим. ред.) сбежал сразу после убийства, задержали его в Москве, спустя 7 лет.

С Артуром Сергей был в хороших отношениях, и когда тот попросил помощи, отказывать не стал. Как не помочь другу, тем более, что с того незаконно трясут деньги? Крупную сумму и автомобиль в придачу. Надо было проучить вымогателя. Вот правда, "проучить" значило убить.

- 30 марта 2014 года мужчина на своем авто привез друга в лес за гаражи, а затем обманом доставил к нему жертву, - рассказывают следователи.

Убийца несколько раз выстрелил в в вымогателя из гладкоствольного ружья. Мужчина умер на месте, Артура быстро задержали. Сергею же удалось скрыться, его объявили в розыск, но семь лет ему удавалось прятаться, не попадая в поле зрения полиции. Но в январе 2021 года его поймали в Москве и вернули на малую родину.

За пособничество Нижнеилимский суд дал Сергею 6 лет колонии, вдвое меньше, чем самому убийце — Артур получил 12 лет строгого режима.

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