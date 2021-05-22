Пьяный водитель опрокинул КАМАЗ в селе Оса Иркутской области

Пьяный водитель без прав опрокинул грузовик в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

О перевернутом большегрузе возле села Оса сообщает ГУ МВД по Иркутской области. Звонок в дежурную часть поступил в час ночи 22 мая.

- На месте происшествия сотрудники ДПС нашли 35-летнего жителя деревни Харай, - рассказывают в пресс-службе полиции. - Он был жив, здоров и пьян.

Говорят, таким море по колено: алкоголя в крови нарушителя оказалось в четыре раза больше нормы. К тому же, у него не было водительских прав на этот КАМАЗ - он был лишен их раньше. На самом грузовике нашли поддельный дорожный знак, были и другие нарушения, при которых ездить на нем нельзя.

Большегруз подняли и отправили на арестстоянку, полиция выясняет подробности случившегося.

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